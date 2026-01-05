Реклама

Венесуэла предложила США сотрудничество

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Венесуэла приглашает правительство США к работе над программой сотрудничества, направленного на стабильность в регионе. Об этом заявила временно исполняющий обязанности президента Боливарской республики Делси Родригес, ее слова приводит агентство Bloomberg.

«Мы приглашаем правительство США к совместной работе над программой сотрудничества, направленной на общее развитие в рамках международного права и на укрепление прочного сосуществования в сообществе», — сказала Родригес.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что и.о президента Венесуэлы заплатит высокую цену, если не будет вести себя «правильно». «Если Делси Родригес не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену — вероятно, даже более высокую, чем Мадуро», — сказал американский лидер.

