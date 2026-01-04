Трамп потребовал от и.о президента Венесуэлы вести себя «правильно»

Трамп: Родригес заплатит высокую цену, если не будет действовать правильно

Исполняющий обязанности (и.о) президента Венесуэлы Делси Родригес заплатит высокую цену, если не будет вести себя «правильно». С таким требованием выступил президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic.

«Если Делси Родригес не поступит правильно, ей придётся заплатить очень высокую цену — вероятно, даже более высокую, чем Мадуро», — заявил Трамп.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Госсекретарь назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация. Рубио пообещал, что задержания танкеров с венесуэльской нефтью продолжатся.

4 января Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.