23:53, 6 января 2026

Еще одна страна пообещала участвовать в силах «коалиции желающих»

Франкен: Бельгия будет участвовать в силах коалиции желающих при заключении мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Yves Herman / Reuters

Бельгия поддержала заявление «коалиции желающих» по Украине, а также пообещала свое участие в случае перемирия. Об этом на своей странице в соцсети X написал министр обороны Бельгии Тео Франкен.

«Бельгия будет активно участвовать своими морскими и воздушными возможностями, если мирное соглашение или перемирие будет достигнуто на Украине», — сообщил он.

Глава Минобороны Бельгии также написал, что страна «продолжит тренировать украинских военных».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

