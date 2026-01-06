Реклама

Журналистам в США запретили называть действия против Мадуро похищением

Марина Совина
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Руководство вещательной корпорации «Би-би-си» запретило своим журналистам использовать слово «похищение» при описании действий Вашингтона в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом рассказал колумнист газеты The Guardian Оуэн Джонс в социальной сети X.

Он опубликовал письмо руководителей, в котором объясняется, что при написании материалов следует использовать слова «захвачен» (captured) или «схвачен» (seized) и избегать слово «похищен» (kidnapped).

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «похищение» подходящим словом для операции по захвату Мадуро.

