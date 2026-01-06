Мерц заявил об угрозе энергетического кризиса на Украине

Мерц: Украина на пороге энергетического и гуманитарного кризисов

Украина находится на грани энергетического и гуманитарного кризисов. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его цитирует издание «Страна.ua» в Telegram.

Политик подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией союзники Киева наращивают усилия по завершению конфликта.

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов предсказал, что к концу весны Украина может вернуться в XIX век с точки зрения энергетики. Он отметил, что раньше Россия наносила удары только по трансформаторным подстанциям, а теперь поражает промежуточные подстанции, которые позволяют переключать сети.