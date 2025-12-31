В России предсказали возвращение Украины в XIX век к концу весны

Военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов в эфире видеоблога «Книжный день» предсказал, что к концу весны Украина может вернуться в XIX век с точки зрения энергетики.

Он пояснил, что раньше Россия наносила удары только по трансформаторным подстанциям, их пытались закрывать бетонными блоками, но все защитить не удавалось. На втором этапе ВС РФ атаковали генерирующие мощности, из-за чего начались веерные отключения. Теперь же поражаются промежуточные подстанции, которые позволяют переключать сети.

Кнутов отметил, что сложившаяся ситуация лишает возможности нормальной работы военно-промышленный комплекс, поэтому официальные лица выражают опасения, как получится пережить эту зиму.

«Я могу предположить, что Украина к концу весны может оказаться в положении конца XIX века с точки зрения энергоснабжения», — сказал эксперт.

Ранее глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что снижение температуры воздуха до минус 10 градусов зимой создаст критическую ситуацию для энергосистемы Украины. «Невозможно будет обеспечить ни за счет импорта, ни внутренних источников покрытие нашего энергопотребления», — отметил он.