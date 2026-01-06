Реклама

15:27, 6 января 2026

Москвичей предупредили о морозах

Синоптик Ильин: Морозы до минус 22 градусов придут в Москву к 10-11 января
Виктория Клабукова

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Морозы до минус 22 градусов наступят в Москве на этой неделе. Об этом в беседе с изданием RT предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Волна похолодания придет в столицу уже в ближайшие дни, с 8-го числа. В ночные часы, по прогнозам метеоролога, температура опустится до минус 7-12 градусов, днем же столбики термометров не поднимутся выше минус 4-8 градусов. Еще ниже температура упадет к выходным, 10-11 января. К концу недели ночью будет подмораживать до минус 17-22 градусов.

Вскоре в Москве пройдут и сильные снегопады. Интенсивные осадки ожидаются в период с 8 по 9 января. В пятницу мести будет как днем, так и ночью. За время снегопада сугробы вырастут до 20-25 сантиметров в высоту, отметил Ильин.

Снегом Москву заметет и раньше, убеждена главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Согласно ее прогнозам, сильные снегопады начнутся в столичном регионе после полудня 6 января. В ночь на Рождество осадки усилятся и продлятся в течение всего последующего дня. К утру 7 января высота снежного покрова может достичь 30 сантиметров.

