Москвичей предупредили о 30-сантиметровых сугробах на Рождество

Позднякова: Москва может покрыться 30-сантиметровыми сугробами к 7 января

К утру 7 января высота снежного покрова в Москве может достигнуть 30 сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале написала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам Поздняковой, после полудня 6 января в Москве и Подмосковье начнется снегопад. В ночь на Рождество снег усилится и продолжится весь день, но не так интенсивно. Специалист столичного Метеобюро предупредила москвичей, что это может привести к образованию огромных сугробов.

Позднякова также заявила, что к 21:00 7 января в столице ожидается 3-5 миллиметров осадков, на юге Подмосковья — более 10 миллиметров. Таким образом, за первую неделю января в столице выпадет около 30 процентов от месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что первые 20-градусные морозы ударят по Москве в конце второй недели января. К 7 января воздух остынет от минус 4 до минус 7 градусов.