Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:57, 12 июня 2026Спорт

World Athletics отказалась засчитать рекорд российской чемпионки

World Athletics отказалась засчитать рекорд чемпионки России в прыжках с шестом Кнороз
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Многократная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз заявила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказалась засчитать ее результат, показанный на Дне прыжков в Москве. Ее слова приводит ТАСС.

«Этот результат не засчитали. Сказали, что помост был не сертифицирован», — рассказала спортсменка. Она уточнила, что не будет расстраиваться из-за решения, а продолжит участвовать в соревнованиях.

Ранее российская прыгунья с шестом Полина Кнороз уличила главу World Athletics Себастьяна Коу в нелюбви к россиянам. По ее мнению, российских легкоатлетов вернут на международные турниры в последнюю очередь.

Российских легкоатлетов лишили права выступать на международных турнирах из-за допинговых скандалов в августе 2016 года. В марте этого года World Athletics сняла санкции, введенные из-за допинга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин захотел одним жестом ответить странам НАТО

    МВФ отсрочил выплату сотен миллионов долларов Украине

    В Армении сделали заявление об отношениях с Россией

    Аракчи заявил о победе Ирана в конфликте с США

    World Athletics отказалась засчитать рекорд российской чемпионки

    Маневр российских спутников сочли новым вызовом для НАТО и Украины

    Аракчи раскрыл подробности будущего соглашения с США

    Россиянин погиб в результате атаки ВСУ

    На Украине сообщили о серьезных повреждениях одной из ТЭС

    Силовики сообщили об обвинении командования ВСУ в провале в Константиновке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok