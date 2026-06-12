World Athletics отказалась засчитать рекорд российской чемпионки

World Athletics отказалась засчитать рекорд чемпионки России в прыжках с шестом Кнороз

Многократная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз заявила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказалась засчитать ее результат, показанный на Дне прыжков в Москве. Ее слова приводит ТАСС.

«Этот результат не засчитали. Сказали, что помост был не сертифицирован», — рассказала спортсменка. Она уточнила, что не будет расстраиваться из-за решения, а продолжит участвовать в соревнованиях.

Ранее российская прыгунья с шестом Полина Кнороз уличила главу World Athletics Себастьяна Коу в нелюбви к россиянам. По ее мнению, российских легкоатлетов вернут на международные турниры в последнюю очередь.

Российских легкоатлетов лишили права выступать на международных турнирах из-за допинговых скандалов в августе 2016 года. В марте этого года World Athletics сняла санкции, введенные из-за допинга.