Главу World Athletics уличили в нелюбви к россиянам

Прыгунья с шестом Кнороз: Глава World Athletics Коу просто не любит россиян

Главу Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу уличили в нелюбви к россиянам. Такое мнение в интервью «Чемпионату» высказала российская прыгунья с шестом Полина Кнороз.

Спортсменка посчитала, что российских легкоатлетов вернут на международные турниры в последнюю очередь. Кнороз призналась, что это очень обидно и расстраивает. «Потому что мы ничем не хуже. Но пока сидит Себастьян Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать. Я думаю, он просто не любит россиян — и только! » — заявила она.

Кнороз добавила, что Коу ищет поводы, чтобы не допускать россиян на турниры. Среди одного из таких поводов прыгунья назвала допинг.

26-летняя Кнороз — двукратная чемпионка России в прыжках с шестом. Она побеждала на турнире в 2023 и 2025 году.

Российских легкоатлетов лишили права выступать на международных турнирах из-за допинговых скандалов в августе 2016 года. В марте этого года World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.