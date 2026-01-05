На Украине мужчина умер после прохождения ВВК и получения «боевой повестки»

В Житомирской области мужчина умер после того, как прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и получил повестку на отправку на фронт, передает РИА Новости со ссылкой на управление полиции региона.

Как стало известно, мужчина посетил территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Житомире 2 января. Там он прошел ВВК. На следующий день у него несколько раз шла кровь из носа по причине повышенного давления. Он обращался к медикам — те оказали ему необходимую помощь и не стали госпитализировать.

Затем мужчина вновь явился в ТЦК, где ему вручили «боевую повестку». Он покинул здание ведомства и позднее его обнаружили без сознания. К нему выехали медики, однако мужчина скончался до их приезда. «Во время осмотра тела были обнаружены следы крови на лице умершего. Следователи полиции начали досудебное расследование», — отметили в полиции.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали, когда он пошел за грибами.