Россиянки попытались прикурить у Вечного огня и поплатились

СК возбудил уголовное дело против попытавшихся прикурить у Вечного огня девушек

В Калининграде две девушки попытались прикурить сигарету у Вечного огня. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о разрушении воинского захоронения, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел 3 января у мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде. Две пьяные девушки пытались прикурить сигарету у Вечного огня и похитили корзину с цветами с основания обелиска мемориального комплекса.

Их личности были установлены по видеозаписям, а задержали их сотрудники полиции и Росгвардии. По указанной статье уголовного кодекса РФ девушкам грозит до пяти лет колонии.

Ранее житель Ленобласти бросил снежок в Вечный огонь на Братском мемориале «Памяти павшим» на проспекте Победы города Кириши и поплатился. Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении мест, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.