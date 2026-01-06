В Европарламенте предложили вызвать всех послов США

В Европарламенте заявили о необходимости вызвать послов США ради Гренландии

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента (ЕП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала все входящие в НАТО страны Евросоюза вызвать послов Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главного безопасника Европарламента, такая акция позволила бы консолидированно продемонстрировать Вашингтону недопустимость силового захвата Гренландии, который, по словам Штрак-Циммерман, к сожалению, возможен. Поэтому важно показать США, что Европа не будет стоять в стороне и смотреть, как происходит захват Гренландии.

Депутат отметила, что нападение США на Гренландию положит НАТО конец. При этом она посетовала, что в Вашингтоне не воспринимают ЕС всерьез.

Ранее испанское издание El País написало, что реакция ЕС на события в Венесуэле демонстрирует панический страх перед президентом США Дональдом Трампом.

3 января американский спецназ после бомбардировки ряда объектов на территории страны захватил президента Венесуэлы Николас Мадуро и его супругу Силию Флорес.