13:52, 6 января 2026Мир

В Испании рассказали о паническом страхе Евросоюза перед Трампом

В Испании назвали Трампа ненасытным хозяином, которого панически боится ЕС
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alex Brandon / AP

Реакция Европейского союза (ЕС) на события в Венесуэле демонстрирует панический страх перед президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает испанское издание El País.

По данным автора издания, в решающий момент, определяющий будущее, ЕС оказался вне игры. Руководство союза и 29 стран — членов ЕС выпустили совместное заявление только через два дня после событий в Венесуэле, и в нем не было никакой критики Вашингтона, а лишь призыв к уважению международного права.

Автор статьи называет Дональда Трампа «ненасытным хозяином Белого дома», которому ЕС боится противостоять.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро со своей супругой Силией Флорес были захвачены американским спецназом в субботу, 3 января. Операцию провели после авиаударов Вооруженных сил США по различным объектам в столице и других регионах латиноамериканской страны.

