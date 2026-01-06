В Испании рассказали о паническом страхе Евросоюза перед Трампом

В Испании назвали Трампа ненасытным хозяином, которого панически боится ЕС

Реакция Европейского союза (ЕС) на события в Венесуэле демонстрирует панический страх перед президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает испанское издание El País.

По данным автора издания, в решающий момент, определяющий будущее, ЕС оказался вне игры. Руководство союза и 29 стран — членов ЕС выпустили совместное заявление только через два дня после событий в Венесуэле, и в нем не было никакой критики Вашингтона, а лишь призыв к уважению международного права.

Автор статьи называет Дональда Трампа «ненасытным хозяином Белого дома», которому ЕС боится противостоять.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро со своей супругой Силией Флорес были захвачены американским спецназом в субботу, 3 января. Операцию провели после авиаударов Вооруженных сил США по различным объектам в столице и других регионах латиноамериканской страны.