В российском регионе туристу разрезало голову

Туристу разрезало голову на горнолыжном курорте на Сахалине. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Утверждается, что мужчина катался на горных лыжах без шлема. Во время спуска по трассе он столкнулся со своим другом, который случайно рассек его голову кантами (металлические полосы-лезвия на боковой стороне лыжи).

«Туриста с кровотечением и порезами немедленно доставили в медпункт, где оказали первую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Мужчина восстанавливается и обещает больше не гонять по трассе без шлема», — отметили авторы сообщения.

