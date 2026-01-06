Реклама

В российском регионе туристу разрезало голову

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Туристу разрезало голову на горнолыжном курорте на Сахалине. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Утверждается, что мужчина катался на горных лыжах без шлема. Во время спуска по трассе он столкнулся со своим другом, который случайно рассек его голову кантами (металлические полосы-лезвия на боковой стороне лыжи).

«Туриста с кровотечением и порезами немедленно доставили в медпункт, где оказали первую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Мужчина восстанавливается и обещает больше не гонять по трассе без шлема», — отметили авторы сообщения.

Ранее сервис «Авиасейлс» выяснил, что самым популярным зарубежным направлением для летнего отпуска у россиян оказалась Турция. Самыми востребованными направлениями внутри России оказались Сочи, Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Иркутск, Новосибирск, Махачкала и Владивосток.

