10:07, 6 января 2026

В США допустили снятие всех санкций с России при одном условии

Рикардс: США могут снять с России санкции в случае сближения против Китая
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

США могут снять с России все действующие санкции в случае сближения с целью борьбы с Китаем. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

Он отметил, что похожим образом в 1971 году поступил президент США Ричард Никсон, когда переориентировался на Китай, чтобы уничтожить Советский Союз. По словам бывшего советника, сейчас наилучшей политикой для Белого дома станет сближение с Россией для победы над Китаем.

«Если США этого не сделают и позволят России и Китаю объединиться против США, то мы окажемся в проигрыше. Похоже, США это недавно осознали. Поэтому я ожидаю, что война на Украине закончится победой России. Результатом станет гораздо более тесные отношения США с Россией. Это создаст отличные инвестиционные возможности в России, как только ситуация стабилизируется и будут сняты действующие финансовые санкции», — написал он.

Рикардс также подчеркнул, что, по его мнению, в геополитике реальное значение имеют лишь три страны — США, Китай и Россия. Все остальные страны он называет второстепенными или третьестепенными.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон увидел сигнал России в действиях США в Венесуэле. По его словам, атака на южноамериканскую республику и похищение ее президента Николаса Мадуро показали России, что Западу не следует доверять.

