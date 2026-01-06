Реклама

Российский боец уничтожил 45 солдат ВСУ

Минобороны: Российский военнослужащий уничтожил 45 солдат ВСУ
Марина Совина
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Командир расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рядовой Марсель Галиулин в ходе освобождения одного из населенных пунктов уничтожил до 45 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три единицы бронетехники. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, он лично осуществил свыше 20 вылетов беспилотников. «Галиулин уничтожил до 30 человек личного состава противника», — рассказали об одном из заданий в министерстве. Это позволило штурмовикам без потерь захватить опорный пункт.

Кроме того, Галиулин обнаружил подходящие резервы ВСУ и атаковал их с помощью дронов. «В результате огневого поражения он уничтожил до 15 украинских бойцов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что младший сержант ВС России Александр Вепрев был ранен FPV-дроном, оказал себе медицинскую помощь и уничтожил несколько бойцов.

