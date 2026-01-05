Реклама

Раненый российский солдат уничтожил несколько бойцов ВСУ

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Раненый младший сержант Вооруженных сил (ВС) России Александр Вепрев был ранен FPV-дроном, оказал себе медицинскую помощь и уничтожил несколько бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«В ходе продолжившегося боя Александр Вепрев уничтожил нескольких вражеских боевиков, которые занимали укрепленную огневую точку и препятствовали продвижению российской штурмовой группы», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что после завершения боя Вепрев оказал помощь раненому товарищу, после чего обоих военнослужащих эвакуировали в медицинское учреждение.

Ранее российский военный поразил украинский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-Яга» в Донецкой народной республике (ДНР) с применением веревки.

