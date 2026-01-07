7 января в России отмечают День победы над Наполеоном Бонапартом, а в мире — Международный день глупой походки. Православные празднуют Рождество Христово. Свой день рождения отмечает актер Николас Кейдж. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 7 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День победы над Наполеоном Бонапартом

Праздник был установлен в январе 1813 года манифестом Александра I об окончании Отечественной войны. Документ предписывал праздновать великий День Победы в одну дату с Рождеством Христовым.

Праздники в мире

Международный день глупой походки

Празднику положил начало скетч из сериала «Летающий цирк Монти Пайтона». Юмористическая антология, которая выходила на телеэкраны в Великобритании с 1969 по 1974 год, выделялась сюрреалистическими сюжетами, рискованными намеками и искрометными диалогами. Еще одна особенность шоу — действие с живыми актерами перемежалось либо сопровождалось анимацией.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Праздник семи трав в Японии

Японцы верят, что если 7 января съесть жидкую рисовую кашицу с «нанакуса» — «семью весенними травами», то весь год будешь здоров. Эта древняя традиция приурочена к встрече Нового года.

Согласно легенде, синтоистский бог Сукунабикона-но микото впервые высадил полезные травы «нанакуса» и передал людям формулу семитравья для лечения болезней. Сейчас в перечень лекарственных весенних трав входят: ботва редьки дайкона и репы, пастушья сумка, резуха, омежник лежачий, лакричник, сушеница и яснотка.

Какие еще праздники отмечают в мире 7 января

День распутывания лыжных следов;

День программистов;

День победы над геноцидом в Камбодже.

Какой церковный праздник 7 января

Рождество Христово

Фото: Майя Жинкина/Коммерсантъ

Согласно Священному Писанию, Иисус Христос появился на свет в иудейском Вифлееме — Пресвятая Дева Мария с мужем Иосифом прибыли туда на объявленную властями перепись населения. Однако им не удалось найти места для ночлега, и святые родители остановились в пещере, куда на ночь загоняли домашний скот. Именно там и родился Христос.

Приметы на 7 января

В Рождество Христово принято ходить в гости и делать друг другу подарки. Считается, что людей за праздничным столом должно быть четное количество — иначе следует поставить на стол дополнительный прибор. В течение трех дней, с 7 по 9 января не рекомендуется делать уборку и заниматься другими бытовыми делами.

Оттепель на Рождество — к холодной весне;

Если 7 января в дом первой войдет женщина — жди сплетен и неудач, если мужчина — к благополучию, старик или старуха — к долгой жизни;

Утром 7 января выпал снег — год будет удачным и прибыльным.

Кто родился 7 января

Характерной чертой обуви модельера является красная подошва. В своих моделях Лубутен использует экзотические материалы, стразы Swarovski и кружево ручной работы. Его обувь можно увидеть в коллекциях Жан-Поля Готье, Balmain, Джереми Скотта и других.

Фото: Michel Euler / AP

Николас Кейдж (62 года)

Американский актер, известный по ролям в фильмах «Без лица», «Оружейный барон», «Сокровище нации» и «Ученик чародея» и многих других. Кстати, настоящая фамилия актера — Коппола, но так как Николас не хотел пользоваться славой своего знаменитого дяди Фрэнсиса Форда Копполы, он решил взять творческий псевдоним.

Кто еще родился 7 января