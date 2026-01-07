Аналитик рассказал о влиянии ситуации в Венесуэле на ОПЕК+

Аналитик Родионов: Ситуация в Венесуэле подтолкнет ОПЕК+ к снижению добычи нефти

Ситуация в Венесуэле и наращивание там добычи нефти будут подталкивать ОПЕК+ к дальнейшему отказу от сокращения нефтепроизводства. Об этом сообщил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

Он пояснил, что инвестиции американских нефтяников будут способствовать увеличению добычи в Венесуэле и подкрепит тренд на увеличение нефтедобычи в странах Южной Америки в целом. В свою очередь, это будет подталкивать страны-участницы сделки к дальнейшему повышению квот.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Он пообещал продать ее по рыночной цене.

США нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Им предъявили обвинения и собираются судить в Штатах, а Белый дом объявил, что берет управление республикой на себя. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты берут контроль над нефтью Венесуэлы.