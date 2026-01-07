Реклама

04:48, 7 января 2026Мир

Аналитик увидел переход Украины к новой фазе противостояния с Россией

Аналитик Слебода: Украина терпит поражение в конфликте и прибегает к терроризму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Назначение руководителя ГУР Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) новым главой Офиса президента (ОП) Украины знаменует переход страны к новой фазе противостояния с Россией. Такую точку зрения высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что Буданов склонен прибегать к террористическим и нетрадиционным методам ведения боевых действий. «И поскольку киевский режим терпит все более быстрые и решительные поражения на поле боя, похоже, они все больше и больше переходят к грязной войне», — считает эксперт.

По его словам, назначение Буданова на эту должность свидетельствует о том, в каком направлении будет развиваться конфликт.

2 января стало известно, что Буданов принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Пост оставался вакантным с конца ноября 2025 года, когда его на фоне коррупционного скандала покинул Андрей Ермак.

