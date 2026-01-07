Чехия согласилась поставлять Украине боеприпасы при одном условии

Бабиш: Чехия будет поставлять ВСУ боеприпасы при финансировании от других стран

Чехия согласна продолжить инициативу по снабжению Украины боеприпасами, но только в том случае, если другие страны ее профинансируют. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Он указал, что Чехия не будет выделять средства из бюджета на данную инициативу, но готова взять на себя роль координатора. «В боеприпасную инициативу не будут инвестированы никакие средства чешских граждан», — подчеркнул Бабиш.

Ранее стало известно о желании Украины получить миллиард евро от стран Европы для закупки американского оружия. Отмечалось, что Киев рассчитывает получить деньги до конца года.