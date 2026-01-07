Арестович: Запад хочет ввести войска на Украину для контроля в период выборов

Западные страны готовятся ввести миротворческий контингент на Украину, чтобы предотвратить гражданскую войну в стране и удержать ситуацию под контролем в период выборов. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его словам, речь идет о не противодействии России, а о применении «стабилизационных сил» по аналогии с боснийским сценарием. Он предполагает, что на территории Украины могут быть развернуты патрули, задействована охрана ЦИК и вестись наблюдение на линии разграничения.

Как отметил Арестович, контингенты в 10–15 тысяч военных не представляют угрозы для России, но достаточны для внутренних задач. Все дело в том, что Запад не доверяет Киеву, поэтому и рассматривает вариант с вводом войск как один из инструментов контроля за Киевом, включая фиксацию нарушений со стороны войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), уверяет бывший советник Владимира Зеленского.

В стране сейчас есть все предпосылки для гражданской войны, в том числе на это указывает массовое распространение нелегального оружия, миллион ветеранов, а также серьезные политические разногласия и риск масштабных беспорядков в Киеве, Одессе и других городах. Кроме того, он считает, что среди силовиков и ВСУ существует риск раскола, включая противостояние различных групп влияния.

Помимо прочего, западный контингент необходим для того, чтобы принудить Украину к выполнению будущих мирных договоренностей. Это связано с неоднократным срывом соглашений с Москвой, происходившим по инициативе Киева.

Ранее бывший советник Офиса украинского главы Алексей Арестович заявил, что главная цель Украины победить лидера США Дональда Трампа, а не Владимира Путина. По его мнению, это такие намерены вызваны тем фактом, что хозяин Белого дома сейчас вносит изменения в сложившийся миропорядок.