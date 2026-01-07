Еще одна страна отказалась отправлять военных на Украину

Мелони: Италия не будет отправлять своих военных на Украину

Италия исключила размещение своих войск на Украине в рамках обеспечения гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщила премьер-министр страны Джорджа Мелони, говорится на сайте правительства.

Премьер в очередной раз обозначила ряд принципиальных позиций Рима по вопросу гарантий. В частности, она подчеркнула, что Италия не станет отправлять своих военных на Украину.

Ранее об отказе присоединяться к многонациональным силам Коалиции сообщили Хорватия и Румыния. Как отметил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, Загреб будет помогать с восстановлением украинской экономики.

В то же время французский президент Эммануэль Макрон допустил, что на Украину могут отправиться несколько тысяч солдат для поддержания мира.