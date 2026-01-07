Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:43, 7 января 2026Мир

Еще одна страна Евросоюза отказалась направлять войска на Украину

Президент Дан: Румыния не намерена направлять войска на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Румыния не намерена направлять войска на Украину. Об этом заявил президент Никушор Дан, стенограмма его выступления опубликована на сайте президентской администрации.

«Румыния обязалась (...) [предоставить] не войска на Украине, а логистическую поддержку, подготовку украинских военных в Румынии или в других европейских странах в сотрудничестве с армиями соответствующих стран, участие в совместных программах вооружения», — уточнил он.

До этого хорватский премьер-министр Андрей Пленкович сообщил, что Хорватия не собирается отправлять своих военных на Украину. Политик отметил, что Хорватия, как и другие страны ЕС, которые откажутся от отправки войск на территорию государства, будут помогать с восстановлением украинской экономики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Коалиция желающих» договорилась с Киевом о вводе войск на Украину. Когда военные НАТО появятся у российской границы?

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Венесуэла объявила недельный траур по погибшим при нападении США

    Трамп радостно сообщил о нефтяном подарке Венесуэлы

    Россиян предупредили о повышении штрафов за перевозку детей без автокресла

    Европа призвала Трампа уважать границы и сплотилась вокруг Дании

    Спрогнозированы пути вторжения США в Гренландию

    В Конгрессе призвали объявить Трампу импичмент

    Еще одна страна Евросоюза отказалась направлять войска на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok