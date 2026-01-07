Еще одна страна Евросоюза отказалась направлять войска на Украину

Румыния не намерена направлять войска на Украину. Об этом заявил президент Никушор Дан, стенограмма его выступления опубликована на сайте президентской администрации.
«Румыния обязалась (...) [предоставить] не войска на Украине, а логистическую поддержку, подготовку украинских военных в Румынии или в других европейских странах в сотрудничестве с армиями соответствующих стран, участие в совместных программах вооружения», — уточнил он.
До этого хорватский премьер-министр Андрей Пленкович сообщил, что Хорватия не собирается отправлять своих военных на Украину. Политик отметил, что Хорватия, как и другие страны ЕС, которые откажутся от отправки войск на территорию государства, будут помогать с восстановлением украинской экономики.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину.