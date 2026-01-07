Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:12, 7 января 2026Мир

Макрон допустил отправку «тысяч французских солдат» на Украину

Макрон допустил отправку нескольких тысяч французских солдат на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон допустил, что на Украину могут отправиться несколько тысяч солдат для поддержания мира. Его цитирует газета Le Monde.

«Тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира на Украине после прекращения огня», — сообщил он.

При этом Макрон уточнил, что речь не идет о силах, которые будут вовлечены в боевые действия. Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», указал французский лидер.

6 января президент Украины Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во-первых, выгнать Россию и Китай». В США изложили требования Трампа к властям Венесуэлы

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В России вырастет маткапитал

    Еще одна страна отказалась отправлять военных на Украину

    В США назвали проигравшего в конфликте на Украине

    Солдаты ВСУ решили застрелить женщину за русскую речь

    Премьер Польши призвал давить санкциями на Россию

    Макрон допустил отправку «тысяч французских солдат» на Украину

    В Африке резко ответили на обвинения в нежелании поддерживать Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok