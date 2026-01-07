Макрон допустил отправку «тысяч французских солдат» на Украину

Макрон допустил отправку нескольких тысяч французских солдат на Украину

Французский президент Эммануэль Макрон допустил, что на Украину могут отправиться несколько тысяч солдат для поддержания мира. Его цитирует газета Le Monde.

«Тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира на Украине после прекращения огня», — сообщил он.

При этом Макрон уточнил, что речь не идет о силах, которые будут вовлечены в боевые действия. Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», указал французский лидер.

6 января президент Украины Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта