Еврокомиссар назвал способное уничтожить НАТО событие

Еврокомиссар Кубилюс: Операция США в Гренландии стала бы концом НАТО

Военная операция США в Гренландии может стать концом для НАТО. Способное уничтожить альянс событие назвал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в эфире национального телевидения Литвы (LRT).

«Если администрация США решила бы использовать силу для взятия под контроль Гренландии, это был бы конец всех трансатлантических связей и НАТО. Надеюсь, США хватит рационального мышления, чтобы осознать, что с союзниками нельзя вести себя грубо», — сказал он.

Политик отметил, что в случае, если Вашингтон хочет укрепить свою безопасность в регионе, США следует расширять свои военные базы в Гренландии, а не «пугать» Данию и других партнеров по НАТО.

Ранее власти США допустили захват Гренландии силой. В американской администрации подчеркнули, что данный вопрос не исчезнет с повестки дня.