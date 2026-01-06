Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:15, 7 января 2026Мир

В Белом доме допустили захват Гренландии силой

Белый дом допустил использование вооруженных сил США для получения Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Власти США рассматривают несколько сценариев получения Гренландии, в том числе использование американских вооруженных сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

В американской администрации подчеркнули, что данный вопрос не исчезнет с повестки дня. Отмечается, что Вашингтон стремится к сделке, несмотря на возражения лидеров НАТО, и использование вооруженных сил США для достижения этой цели — «всегда возможный вариант». «Президент [США Дональд] Трамп хорошо дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Белого дома в ответ на запросы агентства.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп сменил тактику для контроля над Гренландией и перешел от запугивания к уговорам. В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала бессмысленными разговоры о захвате Гренландии и призвала остановить угрозы в адрес «исторически близкого союзника».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев и Запад подписали декларацию о будущем вводе войск на Украину

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Страна НАТО приняла решение по истребителям Украине после встречи в Париже

    США предрекли «холодный душ» после атаки на Венесуэлу

    В Турции сообщили о «близости к миру» на Украине

    В Белом доме допустили захват Гренландии силой

    Канцлер Германии предупредил Украину о неизбежности компромиссов с Россией

    Еще одна страна пообещала участвовать в силах «коалиции желающих»

    Мерц обратился с призывом к Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok