00:12, 5 января 2026

Премьер Дании обратилась к Трампу из-за угроз Гренландии

Reuters: Премьер Дании Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы Гренландии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к президенту США Дональду Трампу после его угроз о захвате Гренландии. Ее обращение цитирует агентство Reuters.

Политик призвала главу Белого дома закончить угрожать стране, отметив бессмысленность подобного дискурса со стороны Вашингтона. «Совершенно бессмысленно говорить о необходимости захвата Гренландии Соединенными Штатами. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Датского королевства», — считает Фредериксен.

Кроме того, она еще раз настоятельно призвала Вашингтон перестать делать такие заявления в адрес «исторически близкого союзника» Дании, а также в адрес страны и народа, которые очень «четко заявили, что они не продаются».

Между тем, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен жестко прокомментировал публикацию, которую разместила супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти. В посте остров был окрашен в цвета американского флага, а его Кэти сопроводила фразой «скоро».

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия «совершенно необходима» для Соединенных Штатов. Однако незадолго до этих заявлений назначенный лидером США спецпосланник в Гренландии и также губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что Вашингтон не намерен завоевывать территорию острова.

