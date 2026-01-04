Реклама

21:49, 4 января 2026Мир

Премьер Гренландии жестко ответил на угрозы Трампа

Премьер Гренландии Нильсен: Карта острова в цветах США говорит о неуважении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nicole Combea — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен жестко прокомментировал опубликованную супругой чиновника Белого дома карту острова в цветах флага Соединенных Штатов. Политик в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил, что эта картинка говорит о неуважении.

Ранее супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии. Остров был окрашен в цвета американского флага. Пост Кэти дополнила фразой «скоро».

«Первым делом позвольте я совершенно четко скажу, что нет причин для паники или неуверенности. Изображение, которым поделилась Кэти Миллер, где Гренландия предстает обернутой в американский флаг, совершенно ничего не меняет», — ответил на пост Нильсен.

По словам премьера, «страна не продается, а наше будущее не решается публикациями в соцсетях». При этом политик назвал изображение неуважительным.

Премьер добавил, что отношения между странами и народами строятся на международном праве и уважении, а не на символических обозначениях, игнорирующих права гренландцев.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Гренландия «совершенно необходима» для Соединенных Штатов. Однако до этого назначенный Дональдом Трампом спецпосланник в Гренландии и также губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что США не планируют «завоевание» острова.

В свою очередь, датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен призвал Соединенные Штаты уважать территориальную целостность Королевства Дания, в частности острова Гренландии.

