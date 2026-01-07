Гипнотерапевт оказался серийным насильником и попал под суд

Во Франции начался судебный процесс по делу самопровозглашенного гипнотерапевта, который оказался серийным насильником. Об этом пишет Franceinfo.
Утверждается, что бывший учитель танцев Сирил З. в соцсетях рекламировал сеансы терапевтического гипноза и обещал избавление от боли, зависимости, фобий и депрессии. Однако в действительности он накачивал обращавшихся к нему женщин снотворным и насиловал их. В некоторых случаях он снимал преступления на камеру.
По версии обвинения, жертвами бывшего учителя танцев в период с 2010 по 2021 год стали 14 женщин. В ходе расследования он признал вину в большинстве инкриминируемых ему деяний. Фигуранту грозит 20 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что в Германии вынесли приговор школьному сторожу, которого обвиняли в многолетнем насилии над собственной супругой. Фигуранта признали виновным в том, что он тайно накачивал свою жену сильнодействующими препаратами и насиловал ее.