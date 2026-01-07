Гипнотерапевт оказался серийным насильником и попал под суд

Во Франции начался процесс по делу гипнотерапевта, насиловавшего женщин

Во Франции начался судебный процесс по делу самопровозглашенного гипнотерапевта, который оказался серийным насильником. Об этом пишет Franceinfo.

Утверждается, что бывший учитель танцев Сирил З. в соцсетях рекламировал сеансы терапевтического гипноза и обещал избавление от боли, зависимости, фобий и депрессии. Однако в действительности он накачивал обращавшихся к нему женщин снотворным и насиловал их. В некоторых случаях он снимал преступления на камеру.

По версии обвинения, жертвами бывшего учителя танцев в период с 2010 по 2021 год стали 14 женщин. В ходе расследования он признал вину в большинстве инкриминируемых ему деяний. Фигуранту грозит 20 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Германии вынесли приговор школьному сторожу, которого обвиняли в многолетнем насилии над собственной супругой. Фигуранта признали виновным в том, что он тайно накачивал свою жену сильнодействующими препаратами и насиловал ее.