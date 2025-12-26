Мужчина годами накачивал жену препаратами и насиловал ее на камеру

В Германии сторож годами насиловал жену без сознания и снимал это на камеру

В Германии вынесен приговор школьному сторожу, которого обвиняли в многолетнем насилии над собственной супругой. Об этом сообщает CNN.

61-летнего Фернандо П. из Ахена признали виновным в том, что он тайно накачивал свою жену сильнодействующими препаратами и насиловал ее, пока она была без сознания. Мужчина снимал все происходящее на камеру и выкладывал записи в групповые чаты и на специализированные интернет-платформы. Преступления продолжались годами. Суд приговорил его к восьми с половиной годам тюрьмы.

«Подсудимый неоднократно тайно усыплял и подвергал сексуальному насилию жену в их общем доме», — говорится в заявлении суда. Обвинение доказало 34 эпизода насилия в «самой интимной сфере жизни», в четырех из которых действия квалифицированы как тяжкое изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью.

Этот случай стал первым в своем роде в немецкой судебной практике и, по мнению правозащитников, вскрыл серьезные пробелы в законодательстве, которое до сих пор не криминализирует хранение видеозаписей изнасилований.

В декабре 2024 года сообщалось, что во Франции приговорили к 20 годам тюрьмы 71-летнего Доминика Пелико. Мужчина накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее.