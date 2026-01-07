Мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Подмосковье

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Подольске

Мужчина погиб из-за взрыва гранаты в подмосковном Подольске. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, житель Подмосковья держал в руках гранату возле жилого дома на Юбилейной улице, а позже произошел взрыв. Двор, где произошло ЧП, оцеплен. Предварительно на месте случившегося нашли еще одну гранату.

Ранее в январе сообщалось, что на Шелепихинской набережной в Москве нашли пять гранат. Опасную находку обнаружил мужчина в нежилом помещении. Гранаты с черной чекой находились в черном пакете.