14:36, 7 января 2026Россия

Мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Подмосковье

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Подольске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Мужчина погиб из-за взрыва гранаты в подмосковном Подольске. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, житель Подмосковья держал в руках гранату возле жилого дома на Юбилейной улице, а позже произошел взрыв. Двор, где произошло ЧП, оцеплен. Предварительно на месте случившегося нашли еще одну гранату.

Ранее в январе сообщалось, что на Шелепихинской набережной в Москве нашли пять гранат. Опасную находку обнаружил мужчина в нежилом помещении. Гранаты с черной чекой находились в черном пакете.

