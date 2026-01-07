Реклама

Экономика
21:06, 7 января 2026
Экономика

На Западе заявили об уязвимости энергетики Германии

The Telegraph: Энергетика Германии стала уязвимой после разрыва с Россией
Евгений Силаев
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Энергетика Германии после разрыва с Россией стала не только дороже, но и уязвимой для диверсий. Об этом заявило британское издание The Telegraph.

Отмечается, что сейчас немецкая энергетика страдает от атак, непривлекательна для инвестиций, а сама Германия сталкивается с политической нестабильностью. При этом ключевую роль продолжают играть отношения с Россией, подчеркивает издание.

«Третья по величине экономика в мире импортирует целых 70 процентов потребляемой энергии. Берлин попросту не в том положении, чтобы выторговывать себе низкие цены. Немецкие потребители платят за электроэнергию по одному из высочайших тарифов в мире», — подчеркивается в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о банкротстве Германии из-за увлеченности «зеленой» энергетикой. «Они стали настолько зелеными, что почти разорились», — сказал американский лидер.

