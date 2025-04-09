Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 9 апреля 2025Мир

Трамп рассказал о банкротстве одной европейской страны

Трамп: Германия почти обанкротилась из-за зеленой энергетики
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Abe Mcnatt / White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Германия почти обанкротилась из-за экспериментов с зеленой энергетиков. Об этом он рассказал в ходе выступления в Белом доме.

«Германия стала зеленой, очень зеленой. Они стали настолько зелеными, что почти разорились. Германии пришел конец. Знаете, эта новая зеленая афера ударила и по Германии. И угадайте что? Теперь они вернулись к углю», — сказал он.

По его словам, сейчас Германия активно открывает угольные электростанции, в отличие от США. Трамп призвал последовать примеру ФРГ в этом вопросе, а также не употреблять слово «уголь» без слов «красивый» и «чистый». «Мы называем его красивым чистым углем», — резюмировал он.

Ранее Трамп рассказал о готовых договариваться о пошлинах странах. По его словам, обсуждать этот вопрос с Вашингтоном готовы 70 государств.

    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп прокомментировал информацию о китайцах в плену ВСУ

    В России высказались о сроках перемирия с Украиной

    Жители еще двух регионов России сообщили о взрывах

    Экс-глава продовольственного управления Минобороны вышел на свободу

    Российский боец ликвидировал 100 солдат ВСУ в Херсонской области

    Рисовавшая кровью картины о «жесткости российских военных» украинка погибла в зоне СВО

    На Украине сообщили о необходимости сделать трудный выбор

    Трамп рассказал о банкротстве одной европейской страны

    Звезда «Уэнсдэй» снялась в пуховике на голое тело для журнала

    Россиянин лишился зубов, обварил ноги и «пережил страшные вещи» в оккупированной Судже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше