Билан записал песню с нейросетью

Дима Билан записал песню и клип «Границы» с вокалом нейросети Снегурочки

Российский певец Дима Билан записал музыкальный трек совместно с нейросетью. Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале.

Вечером 6 января Билан опубликовал в соцсетях отрывок из нового клипа «Границы», снятый по одноименному треку. Исполнитель подчеркнул, что записал песню в дуэте с искусственным интеллектом (ИИ) — пару ему составила нейросеть под псевдонимом Снегурочка.

Снегурочка отвечала в песне за женский вокал, Билан — за мужской. «Для нас это по-настоящему волнительный момент. Потому что мы пошли туда, где еще не было готовых формул, такое в мире делается впервые: соединяется виртуальный образ и живой вокал, искусственный интеллект и абсолютно настоящие эмоции», — отметил артист.

По словам Билана, песня «Границы» была создана с помощью «интуиции и желания попробовать». «Это история про чувства и расстояния, про внутренние рамки и смелость шагнуть за них», — описал свой трек певец. Уточняется, что автором слов и музыки выступила Саша Комович, креативным продюсером — Тата.

В августе 2024 года в сети опубликовали песню SHAMAN «Я курский», созданную нейросетью. Представитель музыканта Антон Коробков-Землянский назвал инициативу фанатов «хорошей и позитивной».