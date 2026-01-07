Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:15, 7 января 2026Культура

Билан записал песню с нейросетью

Дима Билан записал песню и клип «Границы» с вокалом нейросети Снегурочки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Российский певец Дима Билан записал музыкальный трек совместно с нейросетью. Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале.

Вечером 6 января Билан опубликовал в соцсетях отрывок из нового клипа «Границы», снятый по одноименному треку. Исполнитель подчеркнул, что записал песню в дуэте с искусственным интеллектом (ИИ) — пару ему составила нейросеть под псевдонимом Снегурочка.

Снегурочка отвечала в песне за женский вокал, Билан — за мужской. «Для нас это по-настоящему волнительный момент. Потому что мы пошли туда, где еще не было готовых формул, такое в мире делается впервые: соединяется виртуальный образ и живой вокал, искусственный интеллект и абсолютно настоящие эмоции», — отметил артист.

По словам Билана, песня «Границы» была создана с помощью «интуиции и желания попробовать». «Это история про чувства и расстояния, про внутренние рамки и смелость шагнуть за них», — описал свой трек певец. Уточняется, что автором слов и музыки выступила Саша Комович, креативным продюсером — Тата.

В августе 2024 года в сети опубликовали песню SHAMAN «Я курский», созданную нейросетью. Представитель музыканта Антон Коробков-Землянский назвал инициативу фанатов «хорошей и позитивной».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке десанта США высадиться на танкере Marinera

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Месси рассказал о своих странностях

    Захарова прокомментировала заявлениям США о бескровной операции в Венесуэле

    Эрдоган ответил на сообщение о предложении Мадуро уехать в Турцию

    Парламент Британии проголосует по отправке войск на Украину

    В Турции призвали создать союз с Россией, Ираном и Китаем

    Москвичей предупредили о снежном армагеддоне

    Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok