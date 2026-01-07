Реклама

Россиянам рассказали о возможности вернуть средства за один тип отдыха

Доцент МИРЭА Шацкая: Часть средств за отдых на праздниках можно вернуть
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Налоговый вычет за санитарно-курортное лечение позволит вернуть до 13 процентов средств, потраченных на новогодних праздниках. Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.

«Планируя новогодние каникулы в российском санатории, можно вернуть существенную часть потраченных средств. Речь идет о налоговом вычете, который позволяет компенсировать до 13 процентов от стоимости путевки. Вычет предоставляется не за любой отдых, а только за санаторно-курортное лечение. Этот механизм доступен работающим россиянам, чьи доходы облагаются НДФЛ. Причем оформить возврат можно не только за свой отдых, но и за лечение близких родственников», — сказала Шацкая.

Она отметила, что право на компенсацию возможно при соблюдении нескольких условий. Отдых должен проходить в лицензированном санатории на территории России, а оплата должна быть подтверждена договором и чеками, пояснила специалист.

«Максимальная сумма расходов, с которых можно вернуть налог, составляет 150 тысяч рублей в год. Это означает, что при полном использовании лимита можно получить до 19 500 рублей. Если вы оплачивали не только лечение на отдыхе, но и другие услуги, подпадающие под социальный вычет, все они суммируются в пределах установленного лимита», — уточнила Шацкая.

Важный нюанс: вернуть можно только фактически уплаченный за год подоходный налог. Если сумма вычета превышает размер уплаченного НДФЛ, остаток сгорает, добавила она.

Поэтому при планировании дорогостоящего отдыха стоит учитывать этот момент и, возможно, распределить расходы на несколько налоговых периодов. Особенно актуально это для тех, кто планирует продолжительный отпуск в дорогих санаториях Крыма, Краснодарского края или Кавказских Минеральных Вод в зимний сезон

Ирина Шацкаяэкономист

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести в России новый социальный налоговый вычет для семей с детьми до трех лет. В частности, депутаты предложили установить налоговый вычет на детские товары, среди которых одежда, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, средства безопасности, игрушки. Кроме того, льгота охватит оплату услуг по присмотру и уходу за детьми. Законопроект уже направили на заключение в правительство России.

