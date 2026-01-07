Минобороны: ВС РФ впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ

Российские военные впервые уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Буран» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны в ходе брифинга.

Установку уничтожила группировка войск «Центр». Отмечается, что потери противника составили более 425 военных, ВСУ также потеряли танк Leopard, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) также сбили ракету РСЗО HIMARS и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.