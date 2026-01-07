Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 7 января 2026Россия

Российские военные сбили ракету HIMARS

Российские силы ПВО сбили ракету РСЗО HIMARS
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило Министерство обороны России в ходе брифинга.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Ранее, во вторник, 6 января, Минобороны отчиталось о двух сбитых снарядах HIMARS. Помимо этого, российские военные сбили 360 беспилотников самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на требование США выгнать Россию из Венесуэлы

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Российские военные поразили бригаду спецназа «Азов»

    Российские военные впервые уничтожили установку РСЗО «Буран»

    Риелтор спрогнозировал цены на недвижимость в 2026 году

    Российский вратарь вошел в историю НХЛ

    Лукашенко нашел дорогу к храму

    Названа причина смерти Брижит Бардо

    В России предложили Франции альтернативу отправке военных на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok