Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 6 января 2026Бывший СССР

Над Россией за сутки сбили 360 беспилотников самолетного типа

Минобороны сообщило о 360 сбитых над Россией украинских беспилотниках
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

За сутки над Россией сбили 360 беспилотников самолетного типа. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, над территорией страны также были сбиты две авиабомбы и два снаряда HIMARS. При этом больше всего — 29 беспилотников — сбили над территорией Брянской области. По 15 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ярославской областей соответственно.

Всего с начала проведения специальной военной операции удалось ликвидировать 670 самолетов, более 280 вертолетов и почти 108 тысяч БПЛА.

В ходе атаки беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом в Твери. Удар пришелся на верхние этажи. Двое пострадавших находятся в больнице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев высказался о решении Гренландии по предложениям США

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В Москве врачу-самоучке предъявили обвинение после смерти блогерши

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

    Москвичей предупредили о 30-сантиметровых сугробах на Рождество

    Над Россией за сутки сбили 360 беспилотников самолетного типа

    Помощник Трампа объяснил действия США статусом сверхдержавы

    В Госдуме высказались о появлении в России продуктов из насекомых

    Тайсон продал свою подписку в соцсетях за 3,3 тысячи долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok