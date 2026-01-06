Над Россией за сутки сбили 360 беспилотников самолетного типа

Минобороны сообщило о 360 сбитых над Россией украинских беспилотниках

За сутки над Россией сбили 360 беспилотников самолетного типа. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, над территорией страны также были сбиты две авиабомбы и два снаряда HIMARS. При этом больше всего — 29 беспилотников — сбили над территорией Брянской области. По 15 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ярославской областей соответственно.

Всего с начала проведения специальной военной операции удалось ликвидировать 670 самолетов, более 280 вертолетов и почти 108 тысяч БПЛА.

В ходе атаки беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом в Твери. Удар пришелся на верхние этажи. Двое пострадавших находятся в больнице.