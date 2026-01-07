Рубио оценил возможность военного вторжения США в Гренландию

Рубио пообещал не начинать военную операцию в Гренландии, как в Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал не вводить американские войска в Гренландию. Об этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире радиостанции France Inter.

По словам Барро, в разговоре с Рубио последний исключил военное вторжение в Гренландию. «Я разговаривал по телефону с госсекретарем, главой американской дипломатии, который подтвердил, что это не является выбранным США курсом», — сообщил глава французского МИД.

Барро отметил, что Рубио оценил случившееся в Венесуэле и исключил возможность повторения военной операции в Гренландии. Барро подчеркнул, что нападение одной страны НАТО на другую не имело бы смысла, так как это противоречило бы интересам США.

Глава МИД Франции подытожил, что «Гренландия — это европейская территория, которая таковой и останется».

Ранее европейские лидеры призвали президента США Дональда Трампа уважать границы и сплотились вокруг Дании. «Гренландия принадлежит своему народу. Дания и Гренландия, и только они, могут принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии», — заключили политики Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании.