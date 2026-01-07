Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:06, 7 января 2026Мир

Европа призвала Трампа уважать границы и сплотилась вокруг Дании

Европейские лидеры призвали Трампа уважать границы и сплотились вокруг Дании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Европейские лидеры сплотились вокруг Дании на фоне интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии. Совместное заявление глав Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании опубликовано на сайте правительства Дании.

Главы стран Старого света предупредили, что существующие границы не подлежат обсуждению. Они также указали, что безопасность в Арктике должна обеспечиваться посредством НАТО. «Мы и многие другие союзники [по Альянсу] увеличили там свое присутствие, чтобы обеспечить безопасность Арктики и сдерживать противников. Поэтому безопасность в Арктике должна обеспечиваться коллективно, включая Соединенные Штаты, путем соблюдения принципов Устава ООН. Это универсальные принципы, и мы не перестанем их защищать», — говорится в документе.

«Гренландия принадлежит своему народу. Дания и Гренландия, и только они, могут принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии», — резюмировали политики.

4 января Трамп в интервью The Atlantic отметил, что Гренландия «совершенно необходима» для Соединенных Штатов. Позднее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о бессмысленности разговоров о захвате страны и потребовала прекратить угрозы в адрес «исторически близкого союзника».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Коалиция желающих» договорилась с Киевом о вводе войск на Украину. Когда военные НАТО появятся у российской границы?

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Венесуэла объявила недельный траур по погибшим при нападении США

    Трамп радостно сообщил о нефтяном подарке Венесуэлы

    Россиян предупредили о повышении штрафов за перевозку детей без автокресла

    Европа призвала Трампа уважать границы и сплотилась вокруг Дании

    Спрогнозированы пути вторжения США в Гренландию

    В Конгрессе призвали объявить Трампу импичмент

    Еще одна страна Евросоюза отказалась направлять войска на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok