Европа призвала Трампа уважать границы и сплотилась вокруг Дании

Европейские лидеры призвали Трампа уважать границы и сплотились вокруг Дании

Европейские лидеры сплотились вокруг Дании на фоне интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии. Совместное заявление глав Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании опубликовано на сайте правительства Дании.

Главы стран Старого света предупредили, что существующие границы не подлежат обсуждению. Они также указали, что безопасность в Арктике должна обеспечиваться посредством НАТО. «Мы и многие другие союзники [по Альянсу] увеличили там свое присутствие, чтобы обеспечить безопасность Арктики и сдерживать противников. Поэтому безопасность в Арктике должна обеспечиваться коллективно, включая Соединенные Штаты, путем соблюдения принципов Устава ООН. Это универсальные принципы, и мы не перестанем их защищать», — говорится в документе.

«Гренландия принадлежит своему народу. Дания и Гренландия, и только они, могут принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии», — резюмировали политики.

4 января Трамп в интервью The Atlantic отметил, что Гренландия «совершенно необходима» для Соединенных Штатов. Позднее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о бессмысленности разговоров о захвате страны и потребовала прекратить угрозы в адрес «исторически близкого союзника».

