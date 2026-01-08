8 января в России отмечают День детского кино, а в мире — День вращения Земли. В православном календаре на эту дату выпадает Собор Пресвятой Богородицы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 8 января, кто родился в этот день и какие приметы с ним связаны.
Праздники в России
День детского кино
Праздник учредили в 1998 году в связи со столетием первого показа кино для детей, который состоялся в первом стационарном «Электрическом театре» в Москве. С этого времени началась регулярная демонстрация фильмов для подрастающего поколения.
Праздники в мире
День вращения Земли
Земле требуется примерно 23 часа 56 минут и 4,091 секунды, чтобы совершить один оборот вокруг своей оси. Как известно, это время составляет один земной день. Однако базовое знание не всегда считалось таким бесспорным. В 1851 году французский физик Леон Фуко наглядно продемонстрировал, как вращается планета, с помощью своего знаменитого маятника.
День распространения микробов радости
Смех и радость заразны так же, как и любая инфекция, но положительные эмоции передавать друг другу гораздо приятнее. К этому и призвала американка Джоан Уайт из штата Нью-Йорк, которой в 1981 году пришла в голову идея учредить необычный праздник.
Какие еще праздники отмечают в мире 8 января
- День узора из ромбов в США;
- День компьютерного набора.
Какой церковный праздник 8 января
Собор Пресвятой Богородицы
На следующий день после Рождества Православная церковь отмечает праздник, посвященный Деве Марии.
В Церкви есть традиция посвящать следующий день после годовщины важного события святому, который сыграл в нем большую роль. Так после Крещения Господня верующие вспоминают и благодарят Иоанна Предтечу, без которого это Крещение и не состоялось бы. А 8 января православный мир почитает Деву Марию, без которой не было бы Рождества.
Какие еще церковные праздники отмечают 8 января
- День памяти священномученика Евфимия Сардийского, епископа;
- День памяти преподобного Константина Синадского (Фригийского);
- День памяти преподобного Евареста Студита;
- День памяти преподобного Никодима Тисманского.
Приметы на 8 января
В народе 8 января — Бабьи каши. В этот день на Руси повитухи и молодые мамы собирались в церкви и служили молебен перед иконой «Блаженное Чрево». После молебна роженицы приглашали повитух к себе в гости, одаривали деньгами и угощали специально приготовленной в этот день кашей.
- Ясный день предвещает хороший урожай проса.
- Если утром пищат синички — к ночи будет мороз.
- Галки и вороны кричат беспрерывно — стоит ждать метели.
Кто родился 8 января
Элвис Пресли (1935-1977)
Американский певец и актер считается создателем нового стиля музыки — рокабилли, соединяющего в себе кантри и блюз. Пресли является одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен и одним из первых музыкантов, включенных в «Зал славы рок-н-ролла».
Галина Уланова (1910-1998)
В этом году исполняется 115 лет со дня рождения советской артистки балета и народной артистки СССР. За свою карьеру Уланова успела исполнить главные партии во всемирно известных балетах «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель», «Ромео и Джульетта» и «Золушка».
Кто еще родился 8 января
- Сэм Райли (46 лет) — британский актер и певец;
- Олег Вавилов (1950-2022) — советский и российский актер;
- Стивен Хокинг (1942-2018) — британский физик-теоретик;
- Дэвид Боуи (1947-2016) — британский рок-музыкант.