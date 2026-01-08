8 января в России отмечают День детского кино, а в мире — День вращения Земли. В православном календаре на эту дату выпадает Собор Пресвятой Богородицы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 8 января, кто родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День детского кино

Праздник учредили в 1998 году в связи со столетием первого показа кино для детей, который состоялся в первом стационарном «Электрическом театре» в Москве. С этого времени началась регулярная демонстрация фильмов для подрастающего поколения.

Праздники в мире

День вращения Земли

Земле требуется примерно 23 часа 56 минут и 4,091 секунды, чтобы совершить один оборот вокруг своей оси. Как известно, это время составляет один земной день. Однако базовое знание не всегда считалось таким бесспорным. В 1851 году французский физик Леон Фуко наглядно продемонстрировал, как вращается планета, с помощью своего знаменитого маятника.

День распространения микробов радости

Смех и радость заразны так же, как и любая инфекция, но положительные эмоции передавать друг другу гораздо приятнее. К этому и призвала американка Джоан Уайт из штата Нью-Йорк, которой в 1981 году пришла в голову идея учредить необычный праздник.

Какие еще праздники отмечают в мире 8 января

День узора из ромбов в США;

День компьютерного набора.

Какой церковный праздник 8 января

Собор Пресвятой Богородицы

На следующий день после Рождества Православная церковь отмечает праздник, посвященный Деве Марии.

В Церкви есть традиция посвящать следующий день после годовщины важного события святому, который сыграл в нем большую роль. Так после Крещения Господня верующие вспоминают и благодарят Иоанна Предтечу, без которого это Крещение и не состоялось бы. А 8 января православный мир почитает Деву Марию, без которой не было бы Рождества.

Какие еще церковные праздники отмечают 8 января

День памяти священномученика Евфимия Сардийского, епископа;

День памяти преподобного Константина Синадского (Фригийского);

День памяти преподобного Евареста Студита;

День памяти преподобного Никодима Тисманского.

Приметы на 8 января

В народе 8 января — Бабьи каши. В этот день на Руси повитухи и молодые мамы собирались в церкви и служили молебен перед иконой «Блаженное Чрево». После молебна роженицы приглашали повитух к себе в гости, одаривали деньгами и угощали специально приготовленной в этот день кашей.

Ясный день предвещает хороший урожай проса.

Если утром пищат синички — к ночи будет мороз.

Галки и вороны кричат беспрерывно — стоит ждать метели.

Кто родился 8 января

Американский певец и актер считается создателем нового стиля музыки — рокабилли, соединяющего в себе кантри и блюз. Пресли является одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен и одним из первых музыкантов, включенных в «Зал славы рок-н-ролла».

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения советской артистки балета и народной артистки СССР. За свою карьеру Уланова успела исполнить главные партии во всемирно известных балетах «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель», «Ромео и Джульетта» и «Золушка».

Кто еще родился 8 января