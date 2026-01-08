Реклама

12:09, 8 января 2026

Бетербиев ответил на вопрос о желании провести бой с Махачевым

Бетербиев: Хотел бы провести бой с Махачевым по правилам бокса
Алексей Гусев
Алексей Гусев

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев ответил на вопрос о желании провести бой с чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что хотел бы встретиться с соотечественником в бою по правилам бокса. «В этом случае, конечно, я победил бы», — заявил Бетербиев.

16 ноября прошлого года Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе. Всего в его активе 28 побед при 1 поражении.

В феврале 2025 года Бетербиев потерпел первое поражение в карьере. В поединке-реванше он уступил соотечественнику Дмитрию Биволу и потерял титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

