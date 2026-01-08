Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:45, 8 января 2026Мир

Четырех депутатов Госдумы РФ пригласили в Вашингтон

Луна: 4-м депутатам Госдумы РФ направлены приглашения в США для обсуждения мира
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Конгрессвумен Соединенных Штатов Америки (США) Анна Паулина Луна пригласила четырех депутатов Государственной Думы России посетить Вашингтон в конце января, чтобы обсудить мирные переговоры. Пост об этом Луна написала в социальной сети Х.

Луна добавила, что официальные приглашения российским депутатам уже направлены.

«Мир должен всегда царить, а дискуссии должны вестись здравым смыслом», — добавила конгрессвумен.

Анна Паулина Луна также поблагодарила государственного секретаря США Марко Рубио за помощь в этом вопросе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что США и Россия могут в 2026 году заключить соглашение о нормализации отношений без участия Евросоюза.

Орбан подчеркнул, что Вашингтон и Москва предпринимают все возможные усилия по мирному урегулированию, в то время как лидеры ЕС продолжают курс на военную поддержку Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Несколько городов погрузились во тьму, а ТЭЦ остановили работу

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    На Западе обратили внимание на признание Европы об отношениях с США

    Четырех депутатов Госдумы РФ пригласили в Вашингтон

    В США заявили о возможном уничтожении НАТО

    В США назвали последствия для миграционной службы после убийства женщины

    Раскрыто два жестких инструмента политики Трампа

    Трамп раскрыл детали разговора с президентом Колумбии

    В Китае рассказали об ударе Путина в самую суть НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok