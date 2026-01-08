Луна: 4-м депутатам Госдумы РФ направлены приглашения в США для обсуждения мира

Конгрессвумен Соединенных Штатов Америки (США) Анна Паулина Луна пригласила четырех депутатов Государственной Думы России посетить Вашингтон в конце января, чтобы обсудить мирные переговоры. Пост об этом Луна написала в социальной сети Х.

Луна добавила, что официальные приглашения российским депутатам уже направлены.

«Мир должен всегда царить, а дискуссии должны вестись здравым смыслом», — добавила конгрессвумен.

Анна Паулина Луна также поблагодарила государственного секретаря США Марко Рубио за помощь в этом вопросе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что США и Россия могут в 2026 году заключить соглашение о нормализации отношений без участия Евросоюза.

Орбан подчеркнул, что Вашингтон и Москва предпринимают все возможные усилия по мирному урегулированию, в то время как лидеры ЕС продолжают курс на военную поддержку Киева.