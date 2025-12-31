Орбан: В 2026 году США могут заключить с РФ соглашение о мире без участия ЕС

В 2026 году США могут заключить соглашение о нормализации отношений с Россией без участия Евросоюза (ЕС). Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу М1.

По словам политика, разногласия между Вашингтоном и Брюсселем по стратегическим вопросам, включая украинский конфликт, свидетельствуют о распаде прежнего единства Запада.

Орбан отметил, что администрация США предпринимает усилия по мирному урегулированию и ведет переговоры с Москвой, тогда как лидеры ЕС продолжают курс на военную поддержку Киева. «Большой вопрос заключается в том, дойдет ли дело до того, что американцы договорятся с русскими без европейцев», — подчеркнул глава правительства Венгрии.

Премьер-министр добавил, что Венгрия заинтересована в восстановлении нормальных отношений между Западом и Россией, поскольку это откроет возможности для экономического сотрудничества. По мнению Орбана, возможная отмена санкций в случае договоренностей США и России позволила бы странам ЕС, включая Венгрию, вернуться на российский рынок.

Ранее стало известно, что Венгрия резко выступила против идеи направить на Украину немецкие войска под флагом ЕС, назвав такой шаг неприемлемым.