02:26, 27 декабря 2025

В Венгрии категорически отказались от одного «подарка» Брюсселя на Рождество

Балаж Орбан: Венгрии не нужен подарок Брюсселя в виде немецких войск на Украине
Александра Синицына
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Венгрия не поддерживает желание председателя «Европейской народной партии» Манфреда Вебера направить на Украину немецких войск под флагом Евросоюза. Страна категорически отказывается от такого «подарка» на Рождество, об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в соцсети X.

«Спасибо, но нет. В рождественском интервью Die Zeit Вебер заявил, что хочет видеть немецких солдат на Украине под флагом ЕС. Венгрия выступает за мир и не позволит нашей стране или нашим гражданам быть втянутыми в эту логику, движимую войной», — подчеркнул Орбан.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился предложением Вебера, реальная цель которого — «навязать людям идею о "европейской армии", что и является единственной реальной целью всей этой драмы против России!» Он заявил, чт французским солдатам нечего делать на Украине.

