22:38, 26 декабря 2025Мир

Во Франции оценили идею отправить войска на Украину под флагом ЕС

Филиппо возмутился желанием ЕП направить войска на Украину под флагом Евросоюза
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Желание отправить войска на Украину под флагом Евросоюза, которое выразил в Европарламенте (ЕП) глава «Европейской народной партии» Манфред Вебер, продвигает идею о коллективной «европейской армии». На это обратил внимание в соцсети Х лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Ну вот и все! Проевропейцы такие предсказуемые! <…> Это просто возмутительно! Очевидно, что это способ навязать людям идею о "европейской армии", что и является единственной реальной целью всей этой драмы против России!» — подчеркнул Филиппо.

По мнению политика, солдатам, несущим службу во Франции, нечего делать на Украине. Эти военнослужащие точно никогда «не нацепят синее кухонное полотенце со звездочками» (имеется ввиду флаг ЕС) на национальную форму.

Ранее член комитета по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на призыв отправить войска стран НАТО на Украину. Он отметил, что это предложение указывает на панику в Европе, вызванную осознанием, что США не будут вмешиваться в украинский конфликт.

