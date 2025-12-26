Реклама

Россия
18:40, 26 декабря 2025Россия

В России отреагировали на призыв отправить войска стран НАТО на Украину

Белик: Отправка даже одного подразделения солдат НАТО на Украину неприемлема
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на призыв отправить войска стран НАТО на Украину. Его слова передает РИА Новости.

По мнению парламентария, появление в зоне проведения боевых действий даже одного подразделения солдат НАТО неприемлемо.

«Подобное заявление говорит об определенных панических настроениях в политических кругах Европы. Там начали отчетливо осознавать, что США не будут вмешиваться в украинский конфликт», — обозначил Белик.

Депутат заявил, что такие призывы говорят о заинтересованности ряда европейских чиновников в эскалации военного конфликта на Украине. «Неужели они всерьез думают, что мы согласимся на введение каких-то "миротворцев" на Украину и не посчитаем их угрозой для себя. Там либо очень наивные люди, либо наоборот — продуманные и расчетливые враги России», — заключил он.

Ранее сообщалось, что глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал разместить свои войска на Украине под флагом Евросоюза.

