В России отреагировали на призыв отправить войска стран НАТО на Украину

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на призыв отправить войска стран НАТО на Украину. Его слова передает РИА Новости.
По мнению парламентария, появление в зоне проведения боевых действий даже одного подразделения солдат НАТО неприемлемо.
«Подобное заявление говорит об определенных панических настроениях в политических кругах Европы. Там начали отчетливо осознавать, что США не будут вмешиваться в украинский конфликт», — обозначил Белик.
Депутат заявил, что такие призывы говорят о заинтересованности ряда европейских чиновников в эскалации военного конфликта на Украине. «Неужели они всерьез думают, что мы согласимся на введение каких-то "миротворцев" на Украину и не посчитаем их угрозой для себя. Там либо очень наивные люди, либо наоборот — продуманные и расчетливые враги России», — заключил он.
Ранее сообщалось, что глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал разместить свои войска на Украине под флагом Евросоюза.