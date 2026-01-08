Реклама

Минобороны России назвало число сбитых за ночь украинских БПЛА

Екатерина Щербакова
Фото: MOD Russia / Global Look Press

За прошедшую ночь, с 23:00 7 января и до 07:00 8 января над российскими регионами дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 66 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Больше всего беспилотников российские военные сбили над Республикой Крым — 14 штук, еще 11 было сбито над Краснодарским краем, шесть БПЛА уничтожили в Ростовской области, пять — в Орловской области, по два беспилотника сбили над территориями Курской и Волгоградской областей и один беспилотник над Брянской областью.

Кроме того, 13 вражеских беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря и 12 БПЛА над Черным морем.

Ранее в Соединенных Штатах Америки (США) отметили эффективность российской тактики против украинских БПЛА.

